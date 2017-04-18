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18 апр 2017

Chery представила концепт купе-кроссовера

Chery представила концепт купе-кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера концептуального купе-кроссовера Chery Tiggo

Команда дизайнеров под руководством Джеймса Хоупа (автор дизайна Ford GT90) и Хакана Саракаголу (ему принадлежит облик Porsche 918 Spyder) постарались продемонстрировать на нем новый стилистический язык компании.

У Chery Tiggo Coupe в облике нет ни одного заимствования. Агрессивная внешность с большой радиаторной решеткой, массивными бамперами, раздутыми крыльями и распашными дверями вполне себе индивидуальна, современна и явно рассчитана на молодую аудиторию. Необычно выполнена панорамная крыша: у нее четыре лепестка.

Салон Chery Tiggo Coupe рассчитан на четырех пассажиров. На передней панели расположились два «планшета». Левый выполняет роль приборной панели и бортового компьютера, а правый заведует информационно-развлекательной системой.

Концепт получил систему полного автономного вождения. Когда за управление берется автоматика водителю предлагается… сыграть в компьютерные гонки, используя органы управления автомобилем.

Серийная версия Chery Tiggo купе должна появиться на рынке примерно через два года.

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При написании новости использовалась информация:
Chery

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