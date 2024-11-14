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14 ноя 2024

Chery представила прототип нового электрического универсала с твердотельным аккумулятором

Chery представила прототип нового электрического универсала с твердотельным аккумулятором
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery опубликовала изображения нового электрического универсала, который пополнит линейку Fulwin. Презентация модели запланирована на автосалоне в Гуанчжоу 15 ноября

Главной особенностью универсала станет твердотельная батарея, обеспечивающая запас хода до 1500 км. Подробности о силовой установке пока не разглашаются, но известно, что электромоторы способны развивать до 30 000 об/мин, что позволит разогнаться до 100 км/ч всего за 3 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч.

Внешний вид автомобиля привлекает внимание оригинальным дизайном, включая необычную переднюю и заднюю оптику со сложным световым рисунком. Вероятно, это цифровая панель, которую можно настраивать из салона. Бросаются в глаза и динамичная форма кузова, крупный передний бампер и колесные диски с колпаками.

Интерьер пока не показали, но уже известно, что внутри будет 15,6-дюймовый экран "мультимедийки", 23 динамика акустической системы и голосовой помощник с искусственным интеллектом.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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