Chery представит в России новый бренд и два электромобиля

Китайская компания Chery планирует вывести на российский рынок автомобили дочерней марки Cougar, а также два новых электромобиля собственного бренда

Подробностей о новой автомобильной марке пока нет, но предполагается, что первой моделью может стать кроссовер. Что касается двух электромобилей, то речь идет о кроссовере eQ7 и компактном автомобиле eQ1, который на родине известен под именем Little Ant.

Chery eQ7 дебютировал в Китае в 2023 году. По размерам он сопоставим с Toyota RAV4: 4675/1910/1660 мм., а колесная база - 2830 мм. Автомобиль приводится в движение электромотором мощностью 211 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 67,12 кВт*ч. Максимальный запас хода - 512 км. Привод исключительно задний.

Chery eQ1 продается на родине с 2016 года. Размеры автомобиля: 3200/1670/1550 мм., при колесной базе - 2150 мм. Оснащается одним электромотором мощностью 41 л.с. или 75 л.с. Покупателям предложены на выбор батареи емкостями от 20 до 40 кВт*ч. Базовая версия без подзарядки сможет проехать до 251 км, а самая дорогая до 408 км. Привод у автомобиля задний.

