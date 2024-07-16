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16 июл 2024

Компания Chery готовит к дебюту новую модификацию iCar 03

Компания Chery готовит к дебюту новую модификацию iCar 03

Электрический кроссовер Chery iCar 03 вышел на рынок этой зимой, теперь компания готовит к дебюту внедорожную модификацию модели, которая получила приставку T

Chery iCar 03T отличается увеличенным дорожным просветом до 200 мм (+15 мм), иным внедорожным обвесом, бамперами и доработанным шасси. Углы въезда и съезда составляют 26 и 28 градусов соответственно. При этом в версии с фаркопом градус съезда сократили до 21. Буксировочные способности полноприводного iCar 03T ограничены 1600 кг. Точные габариты кроссовера: длина - 4380 мм (4433 мм с багажным боксом), ширина - 1916 мм, высота - 1741 мм, а колесная база - 2715 мм. Покупателям предложат колесные диски диаметрами 18 или 19 дюймов.

Силовая установка 03T от стандартной “тройки”. Заднеприводный кроссовер оснащен одним электромотором мощностью 184 л.с., а полноприводный - двумя, суммарной мощностью 279 л.с. Какие батареи получит iCar 03T, пока не известно, но вероятно, что речь идет об аккумуляторе емкостью 69,77 кВт*ч с запасом хода в более 500 км.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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