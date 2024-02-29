Не от Apple, а от Chery - iCar мы все же дождались

На фоне новостей, что Apple прекращает разработку электромобиля, Chery запустила продажи своего iCar под индексом 03

iCar 03 - это среднеразмерный электрический кроссовер, выделяющийся “квадратным” дизайном, массивным внедорожным обвесом и достаточно демократичной ценой на родине - 109 800 юаней (1 400 000 рублей). Полной привод также есть, но только в самых дорогих 2-моторных комплектациях. В базе же автомобиль приводится в движение одним электромотором мощностью 184 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Двухмоторная версия имеет суммарную мощность 279 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” у такой версии - 6,5 с. Вариантов аккумуляторов два: 60 кВт*ч или 80 кВт*ч. Разница в запасе хода небольшая - от 401 км у стандартной до 501 км у полноприводной версии.

Трудно не упомянуть достаточно продвинутое оснащение. iCar 03 получил интеллектуальную систему помощи водителю уровня L2+, автопилот, который способен двигаться по заданному в навигаторе маршруту, парковаться и распознавать всех участников движения и многое другое. Также тут есть подогревы всех сидений, аудиосистема с 12 динамиками, функции массажа и вентиляции у водительского кресла, панорамная крыша, 15,6-дюймовый экран “мультимедийки” и всевозможные электроприводы. По крайней мере, все вышеперечисленное будет в автомобиле, если его привезут в Россию. Ну и соответственно, можно предположить цену - минимум 4 000 000 рублей.