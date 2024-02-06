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6 фев 2024

Появились новые подробности о гибридном Chery Tiggo 9

Появились новые подробности о гибридном Chery Tiggo 9
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг зарегистрировал в базе новый гибридный кроссовер Chery Fulwin T9, который фактически является гибридной модификацией Tiggo 9. В связи с этим появились некоторые подробности о будущей новинке

Гибрид получит силовую установку Chery Kungpeng Super Performance C-DM, в составе которой находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 220 Нм, а также один электродвигатель на 204 л.с. и 310 Нм. Максимальная скорость - 180 км/ч. Разгон до “сотни” - 4,26 с. Емкость аккумулятора составит 19,4 кВт*ч. В гибридном режиме запас хода теоретически может достигать 1400 км. Средний расход - 5,2 л на 100 км.

Fulwin T9 в плане дизайна очень напоминает своего бензинового собрата, но с главной стилистической особенностью гибрида - вставкой под решетку радиатора. Ее внешний вид может варьироваться в зависимости от комплектации. Также автомобиль отличается передними и задними бамперами и иными 19 или 20-дюймовыми колесными дисками. Габариты: 4795/1930/1738 мм., при колесной базе в 2770 мм. 

T9 будет предложен в двух версиях с 5- и 7-местным салоном. Официальных изображений салона пока нет, но предполагается, что он будет соответствовать бензиновой версии. На передней панели - единый цифровой кластер “приборки” и мультимедийной системы. На широком центральном тоннеле будет две подставки для зарядки смартфонов и блок кнопок с шайбой управления системам. Рычаг селектора КПП расположен на рулевой колонке.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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