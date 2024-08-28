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28 авг 2024

Представлен флагманский кроссовер Chery Fulwin T11

Представлен флагманский кроссовер Chery Fulwin T11
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery опубликовала изображения нового флагманского кроссовера Fulwin T11. Это гибрид, по размерам сопоставимый с LiXiang L9. Предварительные продажи начнутся 30 августа на автосалоне в Чэнду

Дизайн Fulwin T11 основан на одноименном концепте, который показали в прошлом году. Автомобиль получил безрамочную решетку радиатора, состоящую из ряда вертикальных хромированных элементов, большой воздухозаборник на переднем бампере, оптику с характерными C-образными элементами и стильные 21-дюймовые диски. Кузов двухцветный, а на крыше расположился датчик лидар. Салон пока не показали, но известно, что внутри установлено три ряда сидений (возможно, также будет версия с двумя капитанскими креслами на втором ряду). В оснащении заявлены 30-дюймовый экран на передней панели, а также два 17,3-дюймовых дисплея для задних пассажиров. Точные габариты модели: длина - 5150 мм., ширина - 1995 мм., высота - 1800 мм. и колесная база - 3100 мм. По размерам Fulwin T11 сопоставим с популярным на российском рынке кроссовером LiXiang L9.

Под капотом расположен 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с двумя электродвигателями. Мощность ДВС составляет 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Характеристики электрической силовой установки пока не известны. Заявленный запас хода на электротяге - 200 км, а в гибридном режиме - 1400 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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