Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2023

В Китае стартуют продажи Chery eQ7

В Китае стартуют продажи Chery eQ7

На этой неделе китайская компания Chery откроет заказы на новый электрический кроссовер Shuxiangjia, известный на экспортном рынке как eQ7. Автомобиль оценивается от 143 900 юаней (1 915 000 рублей)

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 7 Pro Max:(2022)

Россияне отдали предпочтение китайским авто

07 сентября 2023
Chery Tiggo 8 Pro Max

Стала известна официальная стоимость нового Tiggo 8 Pro Max в России

29 августа 2023
Tiggo 7 Pro Max

Chery локализует производство в России

23 августа 2023
Chery Jaecoo J7

В Китае начались продажи Jaecoo J7

22 августа 2023
Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4: самый ликвидный автомобиль в России

17 августа 2023
Chery Tiggo 8 Pro Max

В августе начнутся продажи Chery Tiggo 8 Pro Max

17 августа 2023

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 2 0