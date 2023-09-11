В Китае стартуют продажи Chery eQ7

На этой неделе китайская компания Chery откроет заказы на новый электрический кроссовер Shuxiangjia, известный на экспортном рынке как eQ7. Автомобиль оценивается от 143 900 юаней (1 915 000 рублей)
На этой неделе китайская компания Chery откроет заказы на новый электрический кроссовер Shuxiangjia, известный на экспортном рынке как eQ7. Автомобиль оценивается от 143 900 юаней (1 915 000 рублей)
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Журнал auto.ru
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