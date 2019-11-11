GM продала завод по производству Cruze электромобильному стартапу

General Motors лихорадит – компания проводит реструктуризацию бизнеса и отказывается от выпуска традиционных легковушек. В результате чего концерн начинает распродавать предприятия, невзирая на протесты рабочего класса

Так случилось с предприятием в Лордстауне, что находится в пригороде Уоррена, штат Огайо. К слову, в этом случае часть уволенных рабочий сможет трудоустроиться у нового владельца завода – компании Lordstown Motors, которая уже к концу следующего года намерена начать здесь выпуск электрических пикапов.

О Lordstown стоит поговорить отдельно, так как недавно, в качестве производственного директора, к ней присоединился Рич Шмидт, ранее работавший в Tesla, и несколько других опытных специалистов из автоиндустрии. Что касается будущего продукта, то подробности о нем неизвестны. Дизайн существует лишь в виде пары эскизов, а из технических характеристик известно лишь то, что на одной зарядке грузовичок Lordstown сможет проехать около 400 км.