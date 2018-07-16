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16 июл 2018

Chevrolet показал наследника Orlando

Chevrolet показал наследника Orlando
Автор фото: фирма-производитель
Компактвэн Chevrolet Orlando неплохо продавался по всему миру и пользовался популярностью в России: невысокая цена, просторный салон и брутальный облик сделали его одним из лидеров в сегменте. Но модель старого поколения была снята с производства, а новый Orlando пока анонсирован только для китайского рынка.

В 2015 году концерн General Motors свернул в России продажи массовых моделей, а жизненный цикл Orlando подошел к концу. Китайское СП SAIC-GM опубликовало первые фотографии нового компактвэна Wolanduo. Именно эта модель придет на смену Orlando, хотя его никогда и не продавали в Китае.

Стилистически компактвэн пересекается с прошлогодним концептом Chevrolet FNR-X. Машина отчаянно маскируется под кроссовер защитным обвесом из неокрашенного пластика. На фотографиях машина представлена в «оспортивленной» комплектации Redline с черным «крестом» Chevrolet и красными акцентами в экстерьере.

По габаритам машина будет сопоставима с уходящим Orlando, его длина составит около 4600 мм. Салон будет трехрядным и семиместным. На китайском рынке компактвэн будет оснащаться 1,3-литровым турбомотором мощностью 163 л.с.

В Поднебесной новый компактвэн представят осенью. Попадет ли он на другие рынки — вопрос пока открытый.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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