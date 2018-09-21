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21 сен 2018

Стали известны цены на Chevrolet Orlando второго поколения

Стали известны цены на Chevrolet Orlando второго поколения

Дилеры General Motors начинают продажи Chevrolet Orlando в Китае

Машина новой генерации была представлена на китайском автосалоне в августе текущего года. Цены на автомобиль до сих пор не озвучивались.

Кузов Орландо в сравнении с прежней версией стал длиннее и ниже. Колёсная база тоже увеличилась, а ширина уменьшилась на 2,9 см. Рестайлинг изменил функционал из семейного автомобиля в трёхрядный кроссовер. Теперь автомобиль собирается на той же платформе, что и Опель Зафира. Дань моде – рельефная решетка с претензией на индивидуальность. Все детали кузова значительно переработаны – машина смотрится свежее и современнее.

В базовой комплектации предлагается много электронных помощников, включая парковочную систему и контроль полосы движения, современная мультимедийная система, усовершенствованный руль, отделка кожей, 17-ти дюймовые диски из лёгкого сплава. Полного привода нет. Мотор стал сильнее, при объёме в 1,3 л он выдаёт 156 лошадок.

На китайском рынке базовая комплектация машины стоит 1,2 млн. рублей в переводе на наши деньги.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru

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