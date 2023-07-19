Chevrolet Orlando приехал в Россию

Несколько российских дилеров выставили на продажу новый компактвэн Chevrolet Orlando, который был привезен по параллельному импорту из Китая

Отмечается, что все автомобили получили R-Line исполнение и оцениваются от 2 630 000 до 2 899 000 рублей. Данная комплектация включает 7-местный салон, светодиодную оптику, панорамную крышу, камеру заднего вида, климат-контроль, электрорегулировку кресел, систему безключевого доступа, задний парктроник и ABS систему.

Под капотом - безальтернативный 3-цилиндровый турбомотор объемом 1,4 л. Мощность - 163 л.с. Крутящий момент - 230 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатый “автомат”. Привод - передний.