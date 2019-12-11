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11 дек 2019

Chevrolet Tahoe обновился

Chevrolet Tahoe обновился
Автор фото: фирма-производитель

С автомобилем произошли  серьезные технические изменения  – «подтяжкой внешности» производитель ограничиваться не стал

Хотя на облике внедорожника все же стоит заострить внимание, так как  над дизайном автомобиля была произведена серьезная работа – теперь Tahoe щеголяет штрихами последней итерации фирменного стиля Chevrolet. Кроме того, автомобиль несколько увеличился в размерах. Колесная база и общая длина Тахо увеличились на 125 и 170 мм — до 3071 и 5349 мм соответственно. К слову, это положительно отразилось на свободном пространстве для пассажиров.

Однако, технические изменения не менее важны.  В моторную линейку Chevrolet Tahoe вошел турбодизель, который уже устанавливается на пикап Silverado. Это рядный шестицилиндровый агрегат объемом три литра с отдачей 281 лошадиная сила и 623 Нм крутящего момента. Помимо турбодизеля для внедорожников предусмотрены прежние бензиновые моторы V8 объемом 5,3 и 6,2 литра мощностью 360 и 426 лошадиных сил соответственно. Также автомобиль получил заднюю независимую многорычажную подвеску.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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