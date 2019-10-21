Мы его скрестили с тем, что было в наличии

Американское ателье Motorgead Garage подготовило необычный проект для тюнинг-шоу SEMA, которое пройдёт в Лас-Вегасе в ноябре. Для этого они взяли новенький внедорожник Chevrolet Tahoe и стилизовали его под пикап Chevrolet C10 1968 года

Получилось, на наш взгляд, нечто странное, однако судить не будем, а лишь сообщим об объеме переделок. Машина получила двухцветную ретро-окраску, полностью новую переднюю часть с круглыми фарами, хромированные бамперы и крупное название марки на двери багажника. Также под ретро стилизовали колёсные диски и дверные ручки. При этом интерьер остался стандартным.

К сожалению, остается неизвестным, дорабатывали ли тюнеры техническую часть Chevrolet Tahoe. Напомним, что серийный внедорожник оснащается атмосферными бензиновыми V8: объёмом 5,3 литра мощностью 360 л.с. или 6,2-литровым в вариантах мощностью 409 или 426 сил.