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21 окт 2019

Мы его скрестили с тем, что было в наличии

Мы его скрестили с тем, что было в наличии
Автор фото: фирма-производитель

Американское ателье Motorgead Garage подготовило необычный проект для тюнинг-шоу SEMA, которое пройдёт в Лас-Вегасе в ноябре. Для этого они взяли новенький внедорожник Chevrolet Tahoe и стилизовали его под пикап Chevrolet C10 1968 года

Получилось, на наш взгляд, нечто странное, однако судить не будем, а лишь сообщим об объеме переделок.  Машина получила двухцветную ретро-окраску, полностью новую переднюю часть с круглыми фарами, хромированные бамперы и крупное название марки на двери багажника. Также под  ретро стилизовали колёсные диски и дверные ручки. При этом интерьер остался стандартным.

К сожалению, остается неизвестным, дорабатывали ли тюнеры техническую часть Chevrolet Tahoe. Напомним, что серийный внедорожник оснащается атмосферными бензиновыми V8: объёмом 5,3 литра мощностью 360 л.с. или 6,2-литровым в вариантах мощностью 409 или 426 сил.

При написании новости использовалась информация:
Авто.ру

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