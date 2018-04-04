Автомобильный портал Motorpage
4 апр 2018

Chevrolet Tahoe получил «полуночную» версию

Chevrolet Tahoe получил «полуночную» версию
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник Chevrolet Tahoe — одна из немногих моделей американской компании, которая продается на российском рынке. Недавно он обзавелся особой серией, которая, правда, пока доступна только на рынке Северной Америки.

Этот вариант получил название Custom Midnight Edition. Любопытно, что в отличии от большинства подобных серий в ее основу легла не топовая комплектация, а базовая LS. Внедорожник окрашен в черный цвет, имеет такого же цвета колесные диски с внедорожными шинами и множество матовых и глянцевых темных декоративных элементов.

Первое, что бросается в глаза: отсутствующий третий ряд сидений, за счет чего объем багажника увеличился до 1529 литров. В оснащении особой версии входят камера заднего вида, мультимедийная система с поддержку Apple CarPlay и Android Auto, пять USB-портов, а также система «молодой водитель», которая позволяет ограничить максимальную скорость, громкость аудиосистемы и не позволяет отключить электронные системы безопасности.

Внедорожник оснащен 5,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 360 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом». При этом машина способна буксировать прицеп полной массой до трех тонн.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Chevrolet

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Tahoe

В России появился обновленный Chevrolet Tahoe

19 февраля 2018
Chevrolet Tahoe RST 2018

Chevrolet Tahoe получил «заряженную» версию

06 апреля 2017
Chevrolet Tahoe 2015

В сентябре начнутся продажи Chevrolet Tahoe

25 августа 2015
Chevrolet Tahoe 2015

Tahoe стал дороже

10 октября 2014
Chevrolet Tahoe 2015

Осенью на Московском автосалоне публике покажут новый Chevrolet Tahoe

28 июля 2014
Chevrolet Tahoe

Обновленный Chevrolet Tahoe получил две «заряженные» версии

13 марта 2014

 Новости Chevrolet Tahoe

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 сменил компоновку и получил революционный двигатель Тест драйв
04 апреля 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 сменил компоновку и получил революционный двигатель"
Land Rover Range Rover Velar - высокие технологии range rover velar 2017
Тест драйв
30 марта 2018

Land Rover Range Rover Velar
"Высокие технологии Range Rover Velar"
BMW 6 series - bmw 6-series gran turismo 2018 gt и немного нервно
Тест драйв
30 марта 2018

BMW 6 series
"GT и немного нервно"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 7 2