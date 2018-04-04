Внедорожник Chevrolet Tahoe — одна из немногих моделей американской компании, которая продается на российском рынке. Недавно он обзавелся особой серией, которая, правда, пока доступна только на рынке Северной Америки.

Этот вариант получил название Custom Midnight Edition. Любопытно, что в отличии от большинства подобных серий в ее основу легла не топовая комплектация, а базовая LS. Внедорожник окрашен в черный цвет, имеет такого же цвета колесные диски с внедорожными шинами и множество матовых и глянцевых темных декоративных элементов.

Первое, что бросается в глаза: отсутствующий третий ряд сидений, за счет чего объем багажника увеличился до 1529 литров. В оснащении особой версии входят камера заднего вида, мультимедийная система с поддержку Apple CarPlay и Android Auto, пять USB-портов, а также система «молодой водитель», которая позволяет ограничить максимальную скорость, громкость аудиосистемы и не позволяет отключить электронные системы безопасности.

Внедорожник оснащен 5,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 360 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом». При этом машина способна буксировать прицеп полной массой до трех тонн.