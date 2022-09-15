Chevrolet Tahoe получил серьезное обновление

На Детройтском автосалоне компания Chevrolet представила внедорожник Tahoe в «спортивном» исполнении RST Performance Edition. Доработки по увеличению отдачи двигателя привели к тому, что данный Tahoe можно считать самым мощным в истории компании

6,2-литровый V8 в исполнении Performance Edition развивает 439 л.с. и 632 Нм — на 13 л.с. и 9 Нм больше, чем у «обычного» Tahoe RST. Добиться этого удалось за счёт модернизации системы впуска и выхлопа. Надо сказать, что на внедорожнике использованы и технологии, которые применяются при проектировании полицейских перехватчиков.

В частности, речь идет об усиленных пружинах, прекалиброванных амортизаторах и иных стабилизаторах поперечной устойчивости. Сообщается, что новый внедорожник способен разогнаться до сотни менее чем за шесть секунд. Впечатляющий результат, если учесть солидный вес Tahoe, который превышает две с половиной тонны.