Автомобильный портал Motorpage
15 сен 2022

Chevrolet Tahoe получил серьезное обновление

Chevrolet Tahoe получил серьезное обновление
Автор фото: фирма-производитель

На Детройтском автосалоне компания Chevrolet представила внедорожник Tahoe в «спортивном» исполнении RST Performance Edition. Доработки по увеличению отдачи двигателя привели к тому, что данный Tahoe можно считать самым мощным в истории компании

6,2-литровый V8 в исполнении Performance Edition развивает 439 л.с. и 632 Нм — на 13 л.с. и 9 Нм больше, чем у «обычного» Tahoe RST. Добиться этого удалось за счёт модернизации системы впуска и выхлопа.  Надо сказать, что на внедорожнике использованы и технологии, которые применяются при проектировании полицейских перехватчиков.

В частности, речь идет об усиленных пружинах, прекалиброванных амортизаторах и иных стабилизаторах поперечной устойчивости. Сообщается, что новый внедорожник способен разогнаться до сотни менее чем за шесть секунд. Впечатляющий результат, если учесть солидный вес Tahoe, который превышает две с половиной тонны.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Tahoe 2021

Chevrolet Tahoe получит внедорожную версию

31 декабря 2019
Chevrolet Tahoe 2021

Chevrolet Tahoe обновился

11 декабря 2019
Motorgead Garage: Chevrolet Tahoe

Мы его скрестили с тем, что было в наличии

21 октября 2019
Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe получил «полуночную» версию

04 апреля 2018
Chevrolet Tahoe

В России появился обновленный Chevrolet Tahoe

19 февраля 2018
Chevrolet Tahoe RST 2018

Chevrolet Tahoe получил «заряженную» версию

06 апреля 2017

 Новости Chevrolet Tahoe

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo - haval dargo (2022) «сила воздействия» Тест драйв
15 сентября 2022

Haval Dargo
"«Сила воздействия»"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю
Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 5 8