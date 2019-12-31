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31 дек 2019

Chevrolet Tahoe получит внедорожную версию

Chevrolet Tahoe получит внедорожную версию
Автор фото: фирма-производитель

General Motors презентовал новые Chevrolet Tahoe и Suburban несколько недель назад, а теперь появилась информация о новой версии Z71, которая будет предназначена для покорения бездорожных просторов

Как сообщает издание GM Authority со ссылкой на директора по маркетингу подразделения Chevrolet Trucks Боба Крейпса, хардкорная внедорожная модификация под названием Z71 вскоре станет частью модельной линейки новых Tahoe и Suburban.

Официальной информации об этой версии пока нет, однако с наибольшей долей вероятности можно предположить, что внедорожники нового поколения в версии Z71 получат регулируемую по высоте пневмоподвеску Air-Ride на обеих осях, мощную защиту днища, а также иные бамперы для улучшения геометрической проходимости. Ожидаются также внедорожные шины и декоративные элементы из некрашеного пластика.

При написании новости использовалась информация:
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