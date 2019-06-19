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19 июн 2019

Chevrolet отзывает в России около 200 автомобилей

Chevrolet отзывает в России около 200 автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

У некоторых автомобилей Chevrolet может выключиться электрический усилитель рулевого управления

Компания Chevrolet приняла решение отозвать в России 191 свой автомобиль. Под сервисную акцию попали 182 автомобиля Camaro и 9 Corvette, которые были проданы в период с декабря 2016 г. по январь 2019 года. В Росстандарте объяснили, что машины отправляются в сервис из-за того, что у некоторых автомобилей может выключиться электрический усилитель рулевого управления.

«Потеря электроусиления может длиться весь цикл зажигания, но может вернуться в работу после перезапуска автомобиля. Клиенты могут испытывать эти условия во время последовательных циклов зажигания. Если произойдет потеря усиления, ручное управление рулевой системой полностью сохранится, однако потребуется увеличенное усилие на рулевом колесе, особенно на низких скоростях, что потенциально может увеличить риск ДТП», — пояснили в ведомстве. На всех отзываемых автомобилях в сервисных центрах заменят рулевую рейку в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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