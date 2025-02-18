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18 фев 2025

Chevrolet представил электрический Blazer мощностью 1300 л.с. для участия в NASCAR

Chevrolet представил электрический Blazer мощностью 1300 л.с. для участия в NASCAR
Автор фото: фирма-производитель

Chevrolet представил новый концепт Blazer EV.R – электрический гоночный прототип для участия в NASCAR. В его основе лежит серийный Blazer, но инженеры установили для прототипа более мощную силовую установку

Электрокар оснащен батарей емкостью 78 кВт*ч и тремя моторами суммарной мощностью 1300 л.с., благодаря которым автомобиль имеет полный привод. Кроме этого, автомобиль комплектуется специальными гоночными шинами Goodyear, а также получил массивный передний бампер и огромное заднее крыло.

Динамические характеристики пока не раскрываются. Blazer EV.R станет прототипом будущей гоночной модели, которая примет полноценное участие в NASCAR. Главным его конкурентом в чемпионате станет 1300-сильный Ford Mustang Mach-E. Однако Мустанг мы увидим вживую уже на 24 часах Ле-Мана в 2027 году.

При написании новости использовалась информация:
motor1

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