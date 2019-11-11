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11 ноя 2019

Chevrolet показала новый электрический универсал

Chevrolet показала новый электрический универсал

Мировая премьера автомобиля прошла в Китае в рамках Chevrolet Gala Night. В продажу новинка поступит в первой половине следующего года

Предвестник Chevrolet Menlo – концепт FNR-X – был представлен в апреле 2017 года на автосалоне в Шанхае (Китай). Шоу-кар разработали в исследовательском центре PATAC, который в равных долях принадлежит GM и SAIC. Теперь американский бренд представил серийный электроуниверсал, созданный по его мотивам. Серийный «зелёный» автомобиль получил головную оптику со светодиодными лентами в стиле FNR-X, схожие фонари и заглушку на месте радиаторной решётки, плюс иные бамперы. Профили автомобилей почти не отличаются, разве что у концепта не было дверных ручек, а традиционные боковые зеркала заменяли камеры – на серийном универсале все эти запчасти есть.

Что касается технических подробностей, то официальных сведений о «тележке» Chevrolet Menlo по-прежнему нет, скорее всего, он разделил платформу с Buick Velite 6, который, в свою очередь, делит ее с небезызвестной моделью Chevrolet Lacetti. Судя по сведениям из базы китайского минпрома, Menlo оснащается расположенным на передней оси 150-сильным электромотором Ёмкость литий-ионной батареи так и не раскрыта, однако есть информация о запасе хода «зелёного» универсала – он составляет 410 км.

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