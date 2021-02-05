Chevrolet Silverado сделали злым пикапом

Фирма Roadster Shop приготовила интересный рестомод на базе классического Chevrolet Silverado. Под личиной старенького пикапа скрывается очень злое сердце

К слову о сердце, здесь установлен 6.2-литровый мотор V8 с турбокомпрессором. Мощность двигателя – 650 лошадиных сил. Трансмиссия здесь тоже современная – 9-ступенчатый автомат. Важно отметить, что шасси у проекта современное – от пикапа Silverado HD, хотя кузов здесь полностью оригинален, к слову, машина выглядит буквально только что сошедшей с конвейера.

Заменой мотора тюнеры не ограничились. Они переработали и подвеску, и тормоза, поставив современные компоненты от General Motors. К слову, Roadster Shop готова взяться за переработку любого старенького пикапа, однако, стоимость проекта высока – от ста пятидесяти тысяч долларов и к этому еще необходимо прибавлять стоимость машины-донора.