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5 фев 2021

Chevrolet Silverado сделали злым пикапом

Chevrolet Silverado сделали злым пикапом
Автор фото: фирма-производитель

Фирма Roadster Shop приготовила интересный рестомод на базе классического Chevrolet Silverado. Под личиной старенького пикапа скрывается очень злое сердце

К слову о сердце, здесь установлен 6.2-литровый мотор V8 с турбокомпрессором. Мощность двигателя – 650 лошадиных сил. Трансмиссия здесь тоже современная – 9-ступенчатый автомат.  Важно отметить, что шасси у проекта современное – от пикапа Silverado HD, хотя кузов здесь полностью оригинален, к слову, машина выглядит буквально только что сошедшей с конвейера.

Заменой мотора тюнеры не ограничились. Они переработали и подвеску, и тормоза, поставив современные компоненты от General Motors. К слову, Roadster Shop готова взяться за переработку любого старенького пикапа, однако, стоимость проекта высока – от ста пятидесяти тысяч долларов и  к этому еще необходимо прибавлять стоимость машины-донора.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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