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21 сен 2021

Chevrolet Trailblazer приехал в автосалоны

Chevrolet Trailblazer приехал в автосалоны
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитый внедорожник начала нулевых превратился в симпатичный кроссовер с малообъемными моторами и нетипичной для американских автомобилей трансмиссией – вариатором! Цены на новинку стартуют с отметки в 1 999 000 рублей  рублей. Старшая комплектация RS оценивается в 2 397 000 рублей.

Давайте сразу разберемся с агрегатами автомобиля. Итак, под капотом располагается трехцилиндровый мотор 1.3 с турбонаддувом, мощность которого составляет 150 лошадиных сил.  Да, мотор работает в паре с вариатором, но это касается лишь переднеприводных версий. На полноприводных кроссоверах уже работает традиционный 6-ступенчатый автомат.

Что касается оснащения, то в базе машина будет прилично упакована.  Комплектация предусматривает шесть подушек безопасности, задние парктроники,  мультимедийную систему, подогрев передних сидений, электронный круиз-контроль и кондиционер с датчиками влажности. Кроме того, в стандартное оснащение Trailblazer входит пакет для «плохих» дорог, который включает стальную защиту картера.

Отметим, что Гарантийный срок на Chevrolet Trailblazer составляет 3 года, начиная с даты продажи, или 100 000 км пробега — в зависимости от того, что произойдет раньше, но без ограничения пробега в течение первых 2 лет. К слову, у клиента есть возможность обзавестись и расширенными пакетами гарантийного обслуживания.

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