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16 дек 2016

General Motors планирует пополнить свою российскую линейку автомобилей

General Motors планирует пополнить свою российскую линейку автомобилей
Автор фото: неткаршоу.ком

Американский концерн General Motors постепенно начал восстанавливать свои позиции на российском рынке после смены бизнес-модели в 2014 году. Так, в ближайшее время российская линейка автомобилей GM пополнится новым автомобилем.

Об этом официальные представители концерна рассказали журналистам в рамках специальной пресс-конференции. По словам сотрудников GM, руководство уже приняло окончательное решение и в конце следующего года на российском рынке появится семиместный внеорожник Chevrolet Traverse, который до этого момента никогда не поставлялся в Россию официально.

При этом, ожидается, что в нашу страну приедет второе поколение внедорожника, которое будет выставлено на стенде Chevrolet в рамках Международного автосалона в Детройте в январе. Новинка будет построена на той же платформе, что и GMC Acadia которая в свою очередь позаимствовала ее у кроссовера Buick Envision.

 

В основе текущей рестайлинговой версии 2013 модельного года лежит платформа GM Lambda – такая же, как у Buick Enclave. На американском авторынке автомобиль предлагается в комплектациях, как с системой переднего, так и полного привода. Однако под капотом Traverse может быть установлен только один двигатель – 3,6-литровый бензиновый V6 в двух вариантах форсировки – на 281 л.с. и 288 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической КПП.

Переднеприводную модификацию Chevrolet Traverse в базовой комплектации сейчас можно приобрести в США по цене от 28 700 долларов (приблизительно 1 770 620 рублей по текущему курсу ЦБ РФ), версия же с полным приводом обойдется будущему владельцу в 33 300 долларов (около 2 054 410 рублей).

На родном авторынке модель конкурирует с такими автомобилями, как южнокорейский Hyundai Santa Fe, японский Nissan Pathfinder и американский Ford Explorer.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем, АвтоВести, Wroom, Автостат

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