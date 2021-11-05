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5 ноя 2021

GM приготовил уникальный мотор для всех желающих

GM приготовил уникальный мотор для всех желающих

Принадлежащая концерну GM марка Chevrolet начала продавать в США свой самый мощный в истории бренда бензиновый агрегат для легковушек.

Этот мотор можно назвать настоящей жемчужиной. Судите сами: объем немногим больше десяти литров (10.35), а мощность превышает тысячу лошадиных сил!  Отметим, что этот мотор предназначается лишь для тюнинг-проектов ли трековых болидов. То есть увидеть его под каким-нибудь серийным автомобилем не выйдет.

Помимо высоких характеристик у мотора и высокая стоимость. За обладание двигателем придется отдать почти сорок тысяч долларов (37 758). То есть вы платите ровно столько же, сколько стоит Chevrolet Camaro в базовой комплектации. Впрочем, когда тюнингом занимаются серьезно – денег обычно не жалеют.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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