GM приготовил уникальный мотор для всех желающих

Принадлежащая концерну GM марка Chevrolet начала продавать в США свой самый мощный в истории бренда бензиновый агрегат для легковушек.

Этот мотор можно назвать настоящей жемчужиной. Судите сами: объем немногим больше десяти литров (10.35), а мощность превышает тысячу лошадиных сил! Отметим, что этот мотор предназначается лишь для тюнинг-проектов ли трековых болидов. То есть увидеть его под каким-нибудь серийным автомобилем не выйдет.

Помимо высоких характеристик у мотора и высокая стоимость. За обладание двигателем придется отдать почти сорок тысяч долларов (37 758). То есть вы платите ровно столько же, сколько стоит Chevrolet Camaro в базовой комплектации. Впрочем, когда тюнингом занимаются серьезно – денег обычно не жалеют.