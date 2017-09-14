Компания Cruise Automotive, занимающаяся разработкой автономных технологий и входящая в концерн General Motors? объявила о своей готовности к массовому производству беспилотных автомобилей, которые не будут нуждаться в водителе.

Главный исполнительный директор и основатель Cruise Automotive Кейл Вогт заявил, что сейчас у компании уже готов автономный автомобиль третьего уровня (электроника берет на себя управления на скоростных шоссе, но водитель должен быть готов к тому, чтобы перехватить управление), но в отделении готовы начать массовое производство полностью автономных машин.

Автономный автомобиль — продвинутая версия Chevrolet Bolt, которая остается на стадии прототипа, но Cruise Automotive имеет все оборудование, необходимое для выпуска полностью автономных автомобилей в объеме 100 тысяч беспилотников в год. Сейчас, по словам Вогта, как и в Tesla, в Cruise Automotive занимаются совершенствованием программного обеспечения.

До того, как General Motors начнет продавать Chevrolet Volt, они пройдут полный цикл дорожных испытаний на улицах Сан-Франциско. Естественно, на первом этапе в автомобилях будут присутствовать сотрудники Cruise Automotive.

В среднесрочной перспективе - пишет Фогт в своей статье, - автономные автомобили будут полностью подражать стилю вождения своего хозяина, но лишены всех недостаток и не будут допускать ошибок, так как будет исключен пресловутый человеческий фактор.