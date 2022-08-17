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17 авг 2022

Представлен «злой» Chevrolet Silverado

Представлен «злой» Chevrolet Silverado
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet представила особую версию пикапа Silverado, подготовленную к тяжёлому бездорожью, — ZR2 Bison.

Надо сказать, что новинка создана при поддержке фирмы American Expedition Vehicles, которая строит машины для долгосрочных экспедиций. Собственно,  инженеры этой компании установили на автомобиль защитный силовой обвес  и набор внедорожных аксессуаров, включая мощную  лебедку.

Что касается силовой установки, то под капотом располагается шестилитровый мотор V8. Его мощность составляет 426 лошадиных сил, который работает в паре с надежной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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