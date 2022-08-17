Представлен «злой» Chevrolet Silverado

Компания Chevrolet представила особую версию пикапа Silverado, подготовленную к тяжёлому бездорожью, — ZR2 Bison.

Надо сказать, что новинка создана при поддержке фирмы American Expedition Vehicles, которая строит машины для долгосрочных экспедиций. Собственно, инженеры этой компании установили на автомобиль защитный силовой обвес и набор внедорожных аксессуаров, включая мощную лебедку.

Что касается силовой установки, то под капотом располагается шестилитровый мотор V8. Его мощность составляет 426 лошадиных сил, который работает в паре с надежной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.