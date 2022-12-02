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2 дек 2022

Представлен Chevrolet Montana

Представлен Chevrolet Montana
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet рассекретила недорогой пикап Montana, который охарактеризован как первый компактный грузовик с несущим кузовом в истории марки

Фактически, Montana это тот же Chevrolet Tracker (нам он знаком под именем Opel Mokka). Montana построена на аналогичной платформе, а под капотом располагается уже знакомый двигатель объемом 1.2 литра. Моторчик оснащен турбонаддувом и развивает 133 лошадиные силы.

Сообщается, что на старте продаж автомобили будет оснащаться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Чуть позже на рынке появятся версии на «механике». К сожалению, полного привода автомобиль не получит.  Машина, в первую очередь, предназначается для рынка Латинской Америки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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