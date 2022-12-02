Представлен Chevrolet Montana

Компания Chevrolet рассекретила недорогой пикап Montana, который охарактеризован как первый компактный грузовик с несущим кузовом в истории марки

Фактически, Montana это тот же Chevrolet Tracker (нам он знаком под именем Opel Mokka). Montana построена на аналогичной платформе, а под капотом располагается уже знакомый двигатель объемом 1.2 литра. Моторчик оснащен турбонаддувом и развивает 133 лошадиные силы.

Сообщается, что на старте продаж автомобили будет оснащаться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Чуть позже на рынке появятся версии на «механике». К сожалению, полного привода автомобиль не получит. Машина, в первую очередь, предназначается для рынка Латинской Америки.