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7 июн 2021

Представлен праворульный Chevrolet Corvette

Представлен праворульный Chevrolet Corvette
Автор фото: фирма-производитель

GM решил активно осваивать азиатский рынок, в частности рынок Японии. Первой ласточкой для него стал праворульный конверт.

Интересно, что презентация прошла очень символично -  на знаменитой гоночной трассе Fuji Speedway. Учитывая, что японцы первыми получат и возможность купить данный автомобиль, то презентация на местном рынке выглядит логичным образом.  Вот вам интересный факт,  «Корветы» и так предлагались на японском рынке, но то были леворульные модели и спрос на них был невелик.  Стоило сменить расположение «баранки» и удивительным образом на всю  пилотную партию из 300 машин был оформлен предзаказ.

В целом, праворульные машины идентичны по технике своим обычным собратьям. То есть здесь будут устанавливаться ровно те же самые моторы с разной степенью форсировки - мощностью в 625, 707 и 1014 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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