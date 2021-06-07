Представлен праворульный Chevrolet Corvette

GM решил активно осваивать азиатский рынок, в частности рынок Японии. Первой ласточкой для него стал праворульный конверт.

Интересно, что презентация прошла очень символично - на знаменитой гоночной трассе Fuji Speedway. Учитывая, что японцы первыми получат и возможность купить данный автомобиль, то презентация на местном рынке выглядит логичным образом. Вот вам интересный факт, «Корветы» и так предлагались на японском рынке, но то были леворульные модели и спрос на них был невелик. Стоило сменить расположение «баранки» и удивительным образом на всю пилотную партию из 300 машин был оформлен предзаказ.

В целом, праворульные машины идентичны по технике своим обычным собратьям. То есть здесь будут устанавливаться ровно те же самые моторы с разной степенью форсировки - мощностью в 625, 707 и 1014 лошадиных сил.