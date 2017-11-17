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17 ноя 2017

Рассекречен облик электрического кроссовера Chevrolet

Рассекречен облик электрического кроссовера Chevrolet

Достоянием общественности становятся все новые подробности об электрической линейке Chevrolet, которая будет насчитывает около восьми автомобилей. Помимо седана Volt и хэтчбека Bolt у американской марки появится и компактный кроссовер.

Его сделают на базе Chevrolet Bolt. Судя по скетчу облик электрического крососвера будет пересекаться с концептом FNR-X, который компания показывала весной этого года на автосалоне в Шанхае. На этом рынке он также появится и он будет приоритетным для кроссовера, так как в Китай продажи электромобилей растут особо бурными темпами. Кроме того, в обилке прослеживаются и черты Buick Encore следующего поколения.

У кроссовера довольно агрессивная молодежная внешность с большим воздухозаборником в переднем бампере и узкими стреловидными светодиодными фарами. У машины практически отсутствуют свесы, а подоконная линия резко поднимается к задней части. Еще одна особенность дизайна машины: широкие задние стойки и отсутствующие окошки позади задних дверей.

Собственно, силовую установку кроссовер позаимствует у Bolt. Машина будет оснащена электромотором мощностью около 200 л.с. и блоком литий-ионных батарей емкостью 60 киловатт-часов. Это позволит на одной зарядке проезжать ему около 200 километров.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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