Достоянием общественности становятся все новые подробности об электрической линейке Chevrolet, которая будет насчитывает около восьми автомобилей. Помимо седана Volt и хэтчбека Bolt у американской марки появится и компактный кроссовер.

Его сделают на базе Chevrolet Bolt. Судя по скетчу облик электрического крососвера будет пересекаться с концептом FNR-X, который компания показывала весной этого года на автосалоне в Шанхае. На этом рынке он также появится и он будет приоритетным для кроссовера, так как в Китай продажи электромобилей растут особо бурными темпами. Кроме того, в обилке прослеживаются и черты Buick Encore следующего поколения.

У кроссовера довольно агрессивная молодежная внешность с большим воздухозаборником в переднем бампере и узкими стреловидными светодиодными фарами. У машины практически отсутствуют свесы, а подоконная линия резко поднимается к задней части. Еще одна особенность дизайна машины: широкие задние стойки и отсутствующие окошки позади задних дверей.

Собственно, силовую установку кроссовер позаимствует у Bolt. Машина будет оснащена электромотором мощностью около 200 л.с. и блоком литий-ионных батарей емкостью 60 киловатт-часов. Это позволит на одной зарядке проезжать ему около 200 километров.