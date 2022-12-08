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8 дек 2022

В Россию привезли электрические универсалы Chevrolet

В Россию привезли электрические универсалы Chevrolet

Сегодня мы поговорим об интересной новинке, которая стала доступной на российском рынке благодаря параллельному импорту

Да, российские дилерские центры выставили на продажу электрические универсалы Chevrolet Menlo. Сама по себе модель появилась в 2019 году. Интересный факт – ее разрабатывали специально для китайского рынка совместно с предприятием SAICA. Машина оснащена 150-сильным электромотором на передней оси и литий-ионной тяговой батареей.

На одном заряде универсал способен проехать до 500 километров. Правда здесь кроется коварный нюанс -  показатель пробега может быть замерен по китайскому стандарту, а они часто занижают реальные показатели. В зависимости от региона стоимость Chevrolet Menlo варьируется от 2,9 до 3,2 миллиона рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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