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5 дек 2022

В Россию привезли новые Chevrolet Equinox

В Россию привезли новые Chevrolet Equinox
Автор фото: фирма-производитель

На популярных торговых площадках появились объявления о продаже крупноразмерных кроссоверов, которые ввезены в нашу страну в рамках программы параллельного импорта. Приобрести новые американские кроссоверы предлагают продавцы из Москвы, Самары и Тюмени

Что касается технического аспекта, то машина предлагается с двухлитровым турбо-мотором, который развивает 237 лошадиных сил.  Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.  К слову, максимальная скорость здесь составляет 210 километров в час, а разгон до сотни занимает восемь секунд.

Если говорить о комплектации, то оснащение у машины богатое. В наличии есть: кожаный салон, панорамная крыша, камера заднего вида, а также электропривод двери багажника, датчик света, климат- и круиз-контроль.

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