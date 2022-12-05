В Россию привезли новые Chevrolet Equinox

На популярных торговых площадках появились объявления о продаже крупноразмерных кроссоверов, которые ввезены в нашу страну в рамках программы параллельного импорта. Приобрести новые американские кроссоверы предлагают продавцы из Москвы, Самары и Тюмени

Что касается технического аспекта, то машина предлагается с двухлитровым турбо-мотором, который развивает 237 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. К слову, максимальная скорость здесь составляет 210 километров в час, а разгон до сотни занимает восемь секунд.

Если говорить о комплектации, то оснащение у машины богатое. В наличии есть: кожаный салон, панорамная крыша, камера заднего вида, а также электропривод двери багажника, датчик света, климат- и круиз-контроль.