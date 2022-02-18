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18 фев 2022

Взгляните на Chevrolet Corvette, создатель которого любил Бэтмена

Взгляните на Chevrolet Corvette, создатель которого любил Бэтмена
Автор фото: фирма-производитель

Аукционный дом Mecum в середине марта 2022 года выставит на продажу эксклюзивный Chevrolet Corvette Barrister 1969 года выпуска. Казалось бы, что необычного в каком-то классическом «Корвете», которых сохранилось еще очень много? Дело в том, что перед нами кастомный проект, и создавал его не кто-нибудь, а Джордж Баррис – создатель первого бэтмобиля!

Нет, мы сейчас говорим не про современные  четырехколесные танки из фильмов Нолана -  в шестидесятых годах Бэтмен ездил на автомобиле марки Lincoln, но не простом, а концептуальном. Речь идет про Lincoln Futura, который был собран вручную дизайнерской фирмой Ghia в Италии в 1954 году.  Баррис выкупил ее в 1966 году, и на ее основе создал первый бэтмобиль, который использовался в сериале 1969 года.  Интересный факт - Баррис решил, что необычная «крылатая» форма Futura как нельзя лучше подходит для «Бэтмобиля» и изготовил четыре копии со стеклопластиковым кузовом, которые базировались на деталях Ford Galaxie 1966 года и Ford Thunderbird 1958 года.

Но вернемся к «Корветту». Автомобиль получил удлиненный капот, увеличенное раздвоенное лобовое стекло, а также полностью новые кузовные панели. Джордж Баррис подготовил для спорткара угловатую переднюю часть кузова, выпуклую корму и новую складную крышу. Кроме того, необычный родстер оборудовали оригинальной оптикой, новой радиаторной решеткой, кастомными зеркалами заднего вида и выхлопной системой, выведенной по бокам автомобиля. 

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