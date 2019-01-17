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17 янв 2019

Китайцы рассекретили новый кроссовер Chevrolet

Китайцы рассекретили новый кроссовер Chevrolet

В базе национального сертификационного органа данные и фотографии компактного кроссовера Chevrolet Tracker второго поколения

Внешность автомобиля, по сравнению с первым поколением, поменялась кардинально. Силуэт нового Tracker стал более подтянутым – за основу была взята стилистика универсала Chevrolet Orlando второго поколения, который выпускается и продается пока только в Китае. Изменились и размеры автомобиля:  4270 миллиметров в длину (+15 миллиметров) и 1791 миллиметров в ширину (+15 миллиметров). Колесная база также выросла на 15 миллиметров —  2570 на данный момент. Кстати, кузов стал ниже на целых семь сантиметров.

Что касается силовой установки, то под капотом нового Tracker разместится трехцилиндровый турбомотор, скромным объемом в один литр и мощностью в 115 сил. Коробка передач — шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Не исключено, что для других регионов будут предложены иные двигатели. Кстати, если для китайского рынка автомобили будут собирать в Шанхае, то для рынков США, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии сборка автомобилей будет налажена в других странах.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Колеса

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