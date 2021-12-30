В Узбекистане стартовало производство нового кроссовера Chevrolet для России

UzAuto Motors — в тестовом режиме на своем заводе в Асаке по полному циклу сделал два первых экземпляра компактного кроссовера Chevrolet Tracker нового (четвертого) поколения. Эта модель будет продаваться и в России

Tracker построен на специальной платформе General Motors GEM, на которой будут строить автомобили для развивающихся стран. Причем создавали "тележку" в Шанхае - совместными усилиями с китайским концерном SAIC. Что касается UzAuto Motors, они купили лицензию на производство у GM.

Интересно, что моторная гамма Tracker будет состоять лишь из одного агрегата - литрового 125-сильного двигателя с турбонаддувом. В качестве коробки будет использоваться 6-ступенчатый автомат, привод- передний.