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13 авг 2018

Ravon может привезти в Россию Chevrolet Tracker

Ravon может привезти в Россию Chevrolet Tracker
Автор фото: фирма-производитель

По всему миру эта модель известна под именем Trax. Даже в Россию в 2016 году попала небольшая партия этих машин, собранных методом крупноузловой сборки в Белоруссии. Ну а по сути это перелицованный Opel Mokka

Изначально планировалось, что Ravon будет поставлять более крупную Chevrolet Captiva, но руководство GM Uzbekistan заявило о том, что данная модель будет снята с производства до конца этого года. Вместе с Chevrolet Captiva в Узбекистане прекращают сборку Chevrolet Matiz и Orlando.

Вместо Chevrolet Captiva завод освоит маленький кроссовер Chevrolet Tracker. В сентябре будет собрана первая партия на площадке в Ташкенте, а затем машина встанет на конвейер основного предприятия в Асаке. Там ее будут собирать по полному циклу со сваркой и окраской. То есть до России Chevrolet Tracker если и доедет, то в начале следующего года.

Любопытно, что Ravon, под которым у нас продают автомобили производства GM Uzbekistan, за лето не продал в России ни одного автомобиля. Тем не менее компания намерена привезти на Московский международный автосалон как те модели, которые уже представлены у нас, так и новые.
 

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При написании новости использовалась информация:
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