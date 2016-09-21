Новое поколение Chrysler Pacifica - Дорогой семьянин

В конце года компания Chrysler планирует начать российские продажи полноразмерного минивэна Pacifica

Большой минивэн приходит на смену модели Chrysler Town & Country. Новинка базируется на современной модульной платформе, позволившей снизить снаряженную массу сразу на 136 кг (до 1964 кг). Экстерьер выполнен в стиле седана Chrysler 200. Салон с семью посадочными местами выглядит современно: сенсорный 8,4-дюймовый дисплей комплекса Uconnect вписан в переднюю панель, а в аналоговую «приборку» интегрирован 7-дюймовый дисплей. «Мультимедийка» поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto, включает навигацию и качественную аудиосистему с девятью динамиками, причем эти блага предлагаются уже в базовом исполнении модели. В списке опций заявлены система громкой связи, сервопривод складывания третьего ряда кресел, функция дистанционного открывания сдвижных дверей и багажника, автопарковщик, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, адаптивная оптика и комплекс систем безопасности. Автомобиль сертифицирован для продажи в нашей стране с одним 3,6-литровым бензиновым V6 мощностью 279 л.с., работающим в связке с 9-диапазонным «автоматом» и передним приводом. А вот цена кусается – 3 899 000 рублей.