Автомобильный портал Motorpage
12 дек 2016

Chrysler планирует пополнить свой модельный ряд новым электрокаром

Chrysler планирует пополнить свой модельный ряд новым электрокаром
Автор фото: неткаршоу.ком

Итальяно-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подтвердил, что на грядущей Международной выставке потребительской электроники (CES 2017) в Лас-Вегасе будет представлена новая модель бренда Chrysler.

Официальные представители FCA рассказали журналистам, что январская выставка CES 2017 станет для концерна гораздо более важным мероприятием, чем предстоящий автосалон в Детройте. Настолько, что, как сообщает издание «The Detroit News» со ссылкой на собственные источники, руководство FCA приняло решение вообще не привозить свои новинки в Детройт. В самом концерне эту информацию не прокомментировали, но и не опровергли.

Официально не сообщается и о том, что именно будет представлено в Лас-Вегасе. Однако, информационное агентство «Bloomberg» выяснило, что главным экспонатом на стенде FCA станет полностью электрическая модификация минивэна Chrysler Pacifica. Подробностей о новинке, к сожалению, пока неизвестно. Впрочем, стоит отметить, что у этой модели в моторной гамме, помимо двигателей на традиционном топливе, есть и гибридная силовая установка.

Напомним, что недавно Chrysler объявил о прекращении серийного производства «200-ой» модели. Таким образом, в модельном ряду американского автопроизводителя осталось всего две модели – уже упомянутый мнивэн Pacifica и полноразмерный седан Chrysler 300. Теперь Chrysler как никогда раньше нуждается в новых моделях.

Также, ожидается, что в Лас-Вегасе представители FCA подробнее расскажут об их сотрудничестве с IT-гигантом Google. Ранее сообщалось, что организации будут сотрудничать в области высоких технологий, в частности, Google и FCA будут совместно работать над созданием автономных автомобилей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, Мотор, The Detroit News, Bloomberg, Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

Google и FCA представили первое совместное творение

19 декабря 2016

Chrysler планирует пополнить свой модельный ряд новым электрокаром

12 декабря 2016

Chrysler завершил серийное производство «200-ого» седана

05 декабря 2016

IIHS разбил Chrysler Pacifica

21 сентября 2016

Объем продаж Chrysler на российском рынке в марте сократился до нуля

12 апреля 2016
Chrysler 300C

Chrysler отзывает 2 213 седанов 300C из-за смертельно опасных подушек безопасности

15 декабря 2015

 Новости Chrysler Pacifica

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5