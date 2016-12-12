Итальяно-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подтвердил, что на грядущей Международной выставке потребительской электроники (CES 2017) в Лас-Вегасе будет представлена новая модель бренда Chrysler.

Официальные представители FCA рассказали журналистам, что январская выставка CES 2017 станет для концерна гораздо более важным мероприятием, чем предстоящий автосалон в Детройте. Настолько, что, как сообщает издание «The Detroit News» со ссылкой на собственные источники, руководство FCA приняло решение вообще не привозить свои новинки в Детройт. В самом концерне эту информацию не прокомментировали, но и не опровергли.

Официально не сообщается и о том, что именно будет представлено в Лас-Вегасе. Однако, информационное агентство «Bloomberg» выяснило, что главным экспонатом на стенде FCA станет полностью электрическая модификация минивэна Chrysler Pacifica. Подробностей о новинке, к сожалению, пока неизвестно. Впрочем, стоит отметить, что у этой модели в моторной гамме, помимо двигателей на традиционном топливе, есть и гибридная силовая установка.

Напомним, что недавно Chrysler объявил о прекращении серийного производства «200-ой» модели. Таким образом, в модельном ряду американского автопроизводителя осталось всего две модели – уже упомянутый мнивэн Pacifica и полноразмерный седан Chrysler 300. Теперь Chrysler как никогда раньше нуждается в новых моделях.

Также, ожидается, что в Лас-Вегасе представители FCA подробнее расскажут об их сотрудничестве с IT-гигантом Google. Ранее сообщалось, что организации будут сотрудничать в области высоких технологий, в частности, Google и FCA будут совместно работать над созданием автономных автомобилей.