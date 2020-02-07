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7 фев 2020

Минивэн Chrysler Pacifica обновился и получил полный привод

Минивэн Chrysler Pacifica обновился и получил полный привод

Компания Chrysler представила на Чикагском автосалоне обновленный минивэн Pacifica, который получил полный привод в качестве опции

От предшественника рестайлинговый минивэн можно отличить благодаря измененной радиаторной решетке с другим узором, модернизированным светодиодным передним фарам и фонарям, а также колесным дискам иного дизайна.

Chrysler Pacifica стал доступен с системой полного привода, которая способна перебрасывать до 100% крутящего момента на заднюю ось либо на колеса с наилучшим сцеплением с покрытием при необходимости. В компании отметили, что это «уникальная опция» для автомобилей такого класса.

Линейка двигателей осталась прежней. В нее вошел 3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 287 л. с., а также гибридная силовая установка на базе этого же мотора. Исключительно на электрической тяге автомобиль способен проехать более 50 километров, а в комбинированном режиме запас хода превышает 800 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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