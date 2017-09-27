Присутствие в России марки Chrysler, кажется, не могут объяснить даже в самом концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в состав которого она входит. Объемы продаж настолько малы, что американцев обгоняют даже производители суперкаров. И появление у нас нового поколения Chrysler Pacifica помочь ситуации явно не сможет.

Судите сами: минивэн будет предлагаться у нас по цене в 3 889 500 рублей: за такие деньги можно присмотреть уже большой кроссовер, причем в очень богатой комплектации или машину премиум-сегмента. При этом россиянам предложат только одну комплектацию: Gold Platinum. Двигатель безальтернативен: 3,6-литровый V6 мощностью 279 л.с., который идет в паре с 8-сутпенчатым «автоматом».

Хотя оснащение минивэна, который у нас будет продаваться в 7- и 8-местном исполнениях достойно: мультимедийная система с 8,4-дюймовым экраном, шесть подушек безопасности, складываемые вровень с полом сиденья двух задних рядов, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой и многое другое. Правда, даже за цвет, если он не белый, придется доплатить 50 тысяч рублей.

Для минивэна предложат несколько пакетов опций. Например «Hands Free» включает в себя электроприводы боковых дверей, багажной двери и механизма складывания сидений. Пакет «Theatre» за 130 тысяч рублей включает в себя развлекательный центр для задних пассажиров, а доплатив еще 20 тысяч рублей можно получить премиальную аудисистему Harman Kardon с 20 динамиками.