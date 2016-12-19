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19 дек 2016

Google и FCA представили первое совместное творение

Google и FCA представили первое совместное творение
Автор фото: вэймо.ком

Американский холдинг Alphabet Inc. (реорганизованный Google Inc.) и итальяно-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) представили первые результаты совместной работы в сфере технологий автономного управления.

Впервые о том, что концерн FCA и IT-гигант Google будут совместно работать над созданием беспилотного автомобиля, стало известно еще три года назад. Тогда в СМИ появилась информации о том, что стороны ведут переговоры, но официального подтверждения не было до мая текущего года, когда компании подписали необходимые бумаги. Уже тогда сторонами было принято решение, что новый «беспилотник» будет создаваться на базе гибридной модификации минивэна Chrysler Pacifica.

Около полугода на основном заводе FCA в Мичигане специалисты обеих компаний работали над интеграцией системы автономного управления в автомобиль таким образом, что бы результат их работы не выглядел как испытательный прототип. Этот процесс завершился только в октябре и тогда же стартовала серийная сборка первой партии автономных минивэнов. Таким образом, еще полтора месяца назад Google и FCA имели в своем распоряжении готовый к презентации «беспилотник», однако до нее необходимо было провести серию тестов на закрытом треке в Калифорнии и 200 часов испытаний в экстремальных условиях.

Планируется, что первые 100 гибридных Chrysler Pacifica с системой автономного управления будут полностью собраны к январю и на протяжении всего следующего года они будут проходить новые тесты, но уже не в закрытых комплексах, а на дорогах общего пользования в США.

Напомним, что недавно холдинг Alphabet Inc. объявил о создании новой дочерней компании под названием Waymo, которая будет заниматься разработкой систем автономного управления в автомобильной и прочих отраслях. Кроме того, планируется, что под этим брендом будут выпускаться «беспилотники», созданные в сотрудничестве с FCA и другими автопроизводителями.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, Autonews, Мотор

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