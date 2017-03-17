Сегодня на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» появилось сообщение о согласовании проведения добровольной отзывной кампанией с ООО «Пежо Ситроен Рус»

Поводом для отзыва, под который подпало 339 автомобилей Citroen C4 с кузовом седан, стало несоответствие требованиям российского законодательство устанавливавшихся на автомобили световых приборов.

Уполномоченные дилеры «Пежо Ситроен Рус» ужа начали информировать клиентов, чьи автомобили Citroen C4 с кузовом седан, выпущенные в период с июня 2016 по февраль 2017 года, подпали под действие кампании. Параллельно и сами владельцы могут найти свой VIN-код в списке, выложенным на сайте «Росстандарта», и записаться на бесплатную замену осветительных приборов, не соответствующих законодательству.