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17 мар 2017

Отзыв Citroen C4 седан

Отзыв Citroen C4 седан
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» появилось сообщение о согласовании проведения добровольной отзывной кампанией с ООО «Пежо Ситроен Рус»

Поводом для отзыва, под который подпало 339 автомобилей Citroen C4 с кузовом седан, стало несоответствие требованиям российского законодательство устанавливавшихся на автомобили световых приборов.

Уполномоченные дилеры «Пежо Ситроен Рус» ужа начали информировать клиентов, чьи автомобили Citroen C4 с кузовом седан, выпущенные в период с июня 2016 по февраль 2017 года,  подпали под действие кампании. Параллельно и сами владельцы могут найти свой VIN-код в списке, выложенным на сайте «Росстандарта», и записаться на бесплатную замену осветительных приборов, не соответствующих законодательству. 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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