Citroen обвиняют в жестоком обращении с животными

Маркетологам, и рекламщикам автомобильных брендов стоит быть осторожнее с креативом, а то в современных реалиях легко попасть под гнев экологов и зоозащитников

Смешно? Возможно, но, например, компания Citroen уже попала «под раздачу». Случилось следующее: компания отсняла комедийный ролик по модели C5 Aircross, где известный судья матчей по регби, Найджел Оуэнс, продемонстрировал свою способность укрощать и приводить в цивилизованное русло даже самых неуправляемых зверей. В качестве подопытного был выбран типичный медведь, с которым Оуэнс сначала делится канапешкой, потом учит его играть на виолончели, затем одевает его в смокинг, приглашает сесть в машину и вместе умчаться в закат.

Все это выглядит забавно и мило, но как оказалось - не все разделяют эту точку зрения. Например, известная певица и эко-активистка, Кэти Маршалл, написала в Твиттере: «Очень обеспокоена и грущу по поводу того, что Citroen UK и Найджел Оуэнс используют медведя для рекламы своих автомобилей. Это неправильно заставлять животных выполнять унизительные и неестественные трюки на потеху публики». Причем, на видео явно заметно, что медведь и не зверь вовсе, а переодетый в костюм актер, да и сам Оуэнс поспешил написать об этом в комментариях, но видимо активисты предпочитают не вдаваться в детали, а лишь жестко отстаивать свои идеалы.