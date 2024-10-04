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4 окт 2024

Citroen представит на Парижском автосалоне сразу несколько новинок

Citroen представит на Парижском автосалоне сразу несколько новинок

Французская компания Citroen готовится к презентации своих новых моделей на Парижском автосалоне, который пройдет в этом месяце. Ожидается, что публике покажут обновленные C4, C4 X, а также пока неизвестный прототип

По некоторым данным, таинственным шоу каром может оказаться следующий C5 Aircross. Напомним, что первое поколение кроссовера представили в 2018 году, а в 2022 модель пережила рестайлинг. Пока никакой информации о будущей новинке нет. Вероятно, дизайн будет выполнен в стилистике четвертого поколения компактного кроссовера C3.

С другой стороны, известно, что обновленным C4 и C4 X немного пересмотрят внешний облик, оснащение и технику. Обе модели получат гибридную силовую установку, которая включает 3-цилиндровый мотор мощностью 136 л.с., электромотор на 29 л.с. и коробку с двойным сцеплением e-DCS6. 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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