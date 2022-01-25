Представлена самая быстрая «малолитражка» в мире

Перед вами еще один уникальный продукт тюнинга – «горячий» хэтч Daihatsu Mira. При этом слово «горячий» здесь используется в буквальном смысле

Не каждый день увидишь такое- крошечный автомобильчик приводится в движение реактивным двигателем, позаимствованным у одного военного истребителя. Агрегат занял весь багажник – создателю даже пришлось снять крышку, чтобы хоть как-то скомпоновать всю силовую установку. В результате «малютка», которая весит меньше тонны, способна разогнаться до 325 километров в час. Неудивительно, когда твоя мощность превышает 2500 лошадиных сил.

Любопытно, но штатный 35-сильный моторчик остался на месте, правда непонятно зачем - машина не имеет допуска на дороги общего пользования, так что за продуктами в торговый центр на ней не отправишься.