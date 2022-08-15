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15 авг 2022

Daihatsu представила прототип бюджетного электрокара

Daihatsu представила прототип бюджетного электрокара
Автор фото: фирма-производитель

Мы постоянно говорим о европейских и американских рынках автомобилей, как о самых крупных в мире, но часто забываем, что существуют и рынки развивающихся стран, которые по своим объемам могут переплюнуть остальных. Автопроизводители обращают на них пристальное внимание и постоянно разрабатывают какие-то новинки

Перед вами Daihatsu  Ayla EV – электрический прототип, созданный совместным японско-индонезийским предприятием Astra Daihatsu Motor. Интересный факт, за основу инженеры взяли платформу от обычной  одноименной малолитражки с ДВС и адаптировали ее под использование электрической силовой установки. Плюсом ко всему был создан уникальный кузов, так что Ayla и Ayla EV не похожи друг на друга.

Ayla EV оснащена электромотором мощностью 60 кВт (82 л.с.) и литий-ионной батареей емкостью 32 кВт*ч. Утверждается, что это самая емкая батарея среди всех компактных электрокаров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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