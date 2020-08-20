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20 авг 2020

Из Daihatsu создали GT-R для всех

Из Daihatsu создали GT-R для всех
Автор фото: фирма-производитель

Ультракомпакт Daihatsu превратили в копию злого Nissan GT-R. Но быстрее он не стал – ограничились лишь внешним стайлингом

Миниатюрная копия знаменитого японского суперкара Nissan GT-R построена дизайнерами ателье Liberty Walk на базе кей-кара Daihatsu Copen. На создание комплекта обвеса тюнеры потратили более двух лет. Сходство с Nissan GT-R достигнуто за счёт использования похожей решётки радиатора в сочетании с развитым передним бампером с внушительными воздухозаборниками. Бампер снабдили ещё и сплиттером. Штатную оптику Daihatsu Copen тюнеры менять не стали — она вполне вписывается в общий стиль проекта.

В задней части родстера появились скопированный у GT-R диффузор с четырьмя наконечниками выхлопной системы и массивное антикрыло. Наконец, родстер обзавёлся расширителями колёсных арок, в которых спрятаны альтернативные колёсные диски с экстремальным развалом, накладками на пороги и комплектом шильдиков в стиле суперкара Nissan. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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