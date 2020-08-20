Из Daihatsu создали GT-R для всех

Ультракомпакт Daihatsu превратили в копию злого Nissan GT-R. Но быстрее он не стал – ограничились лишь внешним стайлингом

Миниатюрная копия знаменитого японского суперкара Nissan GT-R построена дизайнерами ателье Liberty Walk на базе кей-кара Daihatsu Copen. На создание комплекта обвеса тюнеры потратили более двух лет. Сходство с Nissan GT-R достигнуто за счёт использования похожей решётки радиатора в сочетании с развитым передним бампером с внушительными воздухозаборниками. Бампер снабдили ещё и сплиттером. Штатную оптику Daihatsu Copen тюнеры менять не стали — она вполне вписывается в общий стиль проекта.

В задней части родстера появились скопированный у GT-R диффузор с четырьмя наконечниками выхлопной системы и массивное антикрыло. Наконец, родстер обзавёлся расширителями колёсных арок, в которых спрятаны альтернативные колёсные диски с экстремальным развалом, накладками на пороги и комплектом шильдиков в стиле суперкара Nissan.