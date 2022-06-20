Daihatsu Copen получил юбилейную версию

Этому забавному кей-кару исполняется двадцать лет, в честь такого знаменательного события в Daihatsu решили разработать специальную версию машины

Новинка так и называется – Daihatsu Copen 20th Anniversary Special Edition. Отличить ее от стандартного родстера будет просто - достаточно взглянуть на передние фары, которые здесь полностью светодиодные. Из других деталей стоит выделить фирменный зеленый оттенок окраса кузова, спортивные кресла и оригинальные 16-дюймовые кованые колесные диски BBS.

Есть и важное новшество в плане оснащения – автомобили с механической коробкой передач получат самоблокирующийся передний дифференциал. Жаль только, что под капотом будет находиться стандартный 600-кубовый турбомоторчик, мощность которого составляет 64 лошадиные силы.