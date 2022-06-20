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20 июн 2022

Daihatsu Copen получил юбилейную версию

Daihatsu Copen получил юбилейную версию
Автор фото: фирма-производитель

Этому забавному кей-кару исполняется двадцать лет, в честь такого знаменательного события в Daihatsu решили разработать специальную версию машины

Новинка так и называется – Daihatsu Copen 20th  Anniversary Special Edition. Отличить ее от стандартного родстера будет просто  - достаточно взглянуть на передние фары, которые здесь полностью светодиодные. Из других деталей стоит выделить фирменный зеленый оттенок окраса кузова, спортивные кресла и оригинальные 16-дюймовые кованые колесные диски BBS.

Есть и важное новшество в плане оснащения – автомобили с механической коробкой передач получат самоблокирующийся передний дифференциал. Жаль только, что под капотом будет находиться стандартный 600-кубовый турбомоторчик, мощность которого составляет 64 лошадиные силы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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