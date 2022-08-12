Daihatsu Copen превратили в гоночный болид

Это маленькое купе будет участвовать в серьезных гонках, причем раллийных

Казалось бы, на первый взгляд, эта машина просто не предназначена для такого. Судите сами - дорожный просвет у машинки скромный - 135 миллиметров, да и двигатель под капотом не вызывает эмоций - объемом в 0.6 литра и мощностью в 64 лошадиные силы он явно не предназначен для гонок.

Впрочем, инженеры Daihatsu и Gazoo Racing так не считают. Масштабная доработка, которая случилась с этой машиной, не включает в себя вмешательства в двигатель. Зато относительно стандартного автомобиля были применены оригинальные усиленные тормоза с шестипоршневыми суппортами, пожаробезопасный топливный бак, автоматический огнетушитель, трубчатый каркас безопасности, кованые колесные диски.