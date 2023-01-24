Daihatsu Copen превратили во внедорожник

На одном из японских маркетплейсов выставили на продажу спортивный кей-кар Daihatsu Copen, переживший серьёзные доработки

Copen – это маленький двухдверный автомобильчик-кабриолет. Его удел – красивые фланирования по набережным и серпантинам в солнечные дни. Впрочем, некоторые тюнинг-мастера ставят все с ног на голову и меняют предназначение машины кардинальным образом. В нашем случае Copen превратили во внедорожник.

Основное изменение в конструкции Daihatsu Copen — установка лифт-комплекта для подвески, что привело к заметному увеличению дорожного просвета. Кроме того, кей-кар снабдили 15-дюймовыми колёсными дисками OZ Racing с грязевой резиной. Силовая установка осталась штатной – 660-кубовый трехцилиндровый турбо-мотор, мощность которого составляет 64 лошадиные силы.