Рассекречен длинный и тяжелый Dodge Charger Daytona

Компания Dodge рассекретила новое поколение маслкара Charger. Семейство пополнилось первым электрическим купе под наименованием Charger Daytona. Версии с традиционным ДВС и 4-дверный электроседан также появятся, но информация о них будет немного позже

В основе конструкции Daytona лежит платформа Stellantis под названием STLA Large. В плане дизайна автомобиль практически полностью повторяет концепт, который показали в прошлом году. Единственная разница - это привычные зеркала заднего вида вместо камер и более упрощенная светодиодная оптика. В целом, новый Charger по передней части очень напоминает первую версию автомобиля, которая выпускалась в 60-е годы.

Самое интересное - это масса новинки. Стандартная комплектация весит более 2,5 тонн, что сравнимо с большим кроссовером Cadillac Lyric. Более того, автомобиль достигает в длину 5248 мм, что на 200 мм длиннее седана прошлого поколения.

Интересно смотрится салон. На передней панеле устанавливаются два отдельных экрана цифровой “приборки” диагональю 10,25 дюймов (16 дюймов в самой дорогой версии) и экран мультимедийной системы на 12,3 дюйма. При этом “мультимедийка” слегка повернута в сторону водителя. Также привлекает внимание многофункциональное рулевое колесо и атмосферная подсветка салона.

Dodge Charger Daytona приводится в движение двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Стандартная версия R/T имеет суммарную мощность в 503 л.с., а модификация Scat Pack - 679 л.с. Только таких показателей можно достичь с помощью режима Power Shot, активирующий буст только на 15 секунд. В стандартном режиме мощность электрических силовых установок на 40 л.с. меньше. Отмечается, что Charger Daytona Scat Pack способен набрать “сотню” (60 миль/час) за 3,3 с.

Емкость аккумулятора одна - 100,5 кВт*ч. Именно из-за нее автомобиль стал весить так много. Согласно циклу EPA, запас хода у “базового” R/T - 510 км., а Scat Pack на одном полном заряде способен преодолеть до 418 км.

